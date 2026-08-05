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05.08.2026 06:31:29
United Fire Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
United Fire Group hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 382,6 Millionen USD – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Fire Group 336,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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