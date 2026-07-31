United Group for Land Transport Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Group for Land Transport Company hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,0 Millionen JOD, gegenüber 1,1 Millionen JOD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at