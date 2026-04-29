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29.04.2026 06:31:29
United Group for Land Transport Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
United Group for Land Transport Company ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Group for Land Transport Company die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 JOD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 1,1 Millionen JOD in den Büchern – ein Minus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Group for Land Transport Company 1,1 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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