United Group for Land Transport Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Group for Land Transport Company hat am 26.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Group for Land Transport Company 0,020 JOD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

