United Guardian gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United Guardian veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at