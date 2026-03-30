United Guardian gewährte Anlegern Blick in die Bücher

United Guardian hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,35 Prozent auf 3,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte United Guardian ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,55 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,18 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at