United Guardian Aktie
WKN: 867399 / ISIN: US9105711082
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27.03.2026 14:43:36
United-Guardian Inc Announces Retreat In Full Year Bottom Line
(RTTNews) - United-Guardian Inc (UG) reported a profit for full year that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.11 million, or $0.46 per share. This compares with $3.25 million, or $0.71 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 13.4% to $10.55 million from $12.18 million last year.
United-Guardian Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.11 Mln. vs. $3.25 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.71 last year. -Revenue: $10.55 Mln vs. $12.18 Mln last year.
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