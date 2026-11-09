United Guardian Aktie
WKN: 867399 / ISIN: US9105711082
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09.11.2026 18:04:17
United-Guardian Inc Profit Advances In Q3
(RTTNews) - United-Guardian Inc (UG) revealed earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.930 million, or $0.20 per share. This compares with $0.268 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 54.4% to $3.49 million from $2.26 million last year.
United-Guardian Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.930 Mln. vs. $0.268 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.06 last year. -Revenue: $3.49 Mln vs. $2.26 Mln last year.
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