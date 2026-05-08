United Guardian Aktie

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WKN: 867399 / ISIN: US9105711082

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08.05.2026 15:07:19

United-Guardian Inc Q1 Profit Advances

(RTTNews) - United-Guardian Inc (UG) released earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $0.818 million, or $0.18 per share. This compares with $0.560 million, or $0.12 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 15.7% to $2.87 million from $2.48 million last year.

United-Guardian Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.818 Mln. vs. $0.560 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.12 last year. -Revenue: $2.87 Mln vs. $2.48 Mln last year.

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