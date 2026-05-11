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11.05.2026 06:31:29
United Guardian informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
United Guardian hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Guardian ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 2,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Guardian 2,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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