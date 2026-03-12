DiamondHead Holdings Aktie
WKN DE: A3D86W / ISIN: US91060H1086
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12.03.2026 12:38:55
United Homes Group, Inc. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - United Homes Group, Inc. (UHG) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $3.204 million, or $0.05 per share. This compares with $0.667 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.5% to $123.391 million from $134.812 million last year.
United Homes Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.204 Mln. vs. $0.667 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.01 last year. -Revenue: $123.391 Mln vs. $134.812 Mln last year.
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