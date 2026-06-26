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26.06.2026 06:31:29
United Housing Construction SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
United Housing Construction SA hat am 23.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,28 EGP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Housing Construction SA 0,160 EGP je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75,6 Millionen EGP umgesetzt, gegenüber 61,7 Millionen EGP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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