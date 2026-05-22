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22.05.2026 06:31:29
United International Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
United International Enterprises gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,56 DKK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,59 DKK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat United International Enterprises im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United International Enterprises 827,3 Millionen DKK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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