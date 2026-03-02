United International Enterprises gewährte Anlegern Blick in die Bücher

United International Enterprises veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,80 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,400 DKK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United International Enterprises einen Umsatz von 983,7 Millionen DKK eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 29,63 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte United International Enterprises 16,34 DKK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 3,88 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,35 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at