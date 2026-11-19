United International Enterprises hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 11,70 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United International Enterprises 9,26 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 1,03 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at