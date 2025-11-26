|
United International Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
United International Enterprises hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,86 DKK erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United International Enterprises im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 872,9 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
