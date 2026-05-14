United International legte Quartalsergebnis vor

United International hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,800 SAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 205,3 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United International einen Umsatz von 174,7 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at