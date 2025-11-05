United International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United International hat am 02.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,26 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,15 Prozent auf 199,2 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 161,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at