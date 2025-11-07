United International Transportation Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United International Transportation Company hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,03 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United International Transportation Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 SAR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat United International Transportation Company im vergangenen Quartal 630,0 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United International Transportation Company 505,8 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at