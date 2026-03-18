United International Transportation Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United International Transportation Company hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 SAR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 700,9 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United International Transportation Company einen Umsatz von 623,3 Millionen SAR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,31 SAR. Im letzten Jahr hatte United International Transportation Company einen Gewinn von 3,19 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,42 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,97 Milliarden SAR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,09 SAR und einen Umsatz von 2,37 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at