18.03.2026 06:31:28

United International Transportation Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

United International Transportation Company hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 SAR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 700,9 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United International Transportation Company einen Umsatz von 623,3 Millionen SAR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,31 SAR. Im letzten Jahr hatte United International Transportation Company einen Gewinn von 3,19 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,42 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,97 Milliarden SAR umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,09 SAR und einen Umsatz von 2,37 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen