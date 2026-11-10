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10.11.2026 06:31:29
United International Transportation Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
United International Transportation Company veröffentlichte am 08.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,69 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,770 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 716,8 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United International Transportation Company einen Umsatz von 630,0 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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