United International Transportation Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United International Transportation Company gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,89 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,820 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,22 Prozent auf 638,5 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 544,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at