United International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

United International ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 203,2 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 172,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,90 SAR. Im Vorjahr waren 8,90 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 769,47 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 23,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 623,31 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 10,87 SAR je Aktie sowie einen Umsatz von 679,14 Millionen SAR belaufen.

Redaktion finanzen.at