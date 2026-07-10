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10.07.2026 06:31:29
United International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
United International hat am 08.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United International ein EPS von 0,830 SAR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 205,0 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,4 Millionen SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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