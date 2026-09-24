United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Führungswechsel 24.09.2026 14:48:41

United Internet-Aktie leichter: CFO-Nachfolge ab November

United Internet-Aktie leichter: CFO-Nachfolge ab November

United Internet bekommt im November einen neuen Finanzvorstand.

Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird der amtierende Finanzchef Carsten Theurer mit dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch ausscheiden. Neuer Finanzvorstand wird ab dem 1. November André Driesen. Als ehemaliger CFO der Drillisch AG und später auch der 1&1 Drillisch AG verfüge er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Unternehmenssteuerung und M&A, so das Internet-Unternehmen.

Die United Internet-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 25,64 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von United Internet und Ionos im Aufwind dank Kepler - Deutsche Telekom im Minus
United Internet-Aktie schwächer: Umbau und Stellenstreichungen bei 1&1 und IONOS
So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu United Internet AG

mehr Analysen
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 United Internet Buy UBS AG
24.06.26 United Internet Overweight Barclays Capital
22.05.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 25,78 0,39% United Internet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen