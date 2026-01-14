United Internet Aktie

Schlusslicht 14.01.2026 14:25:38

United Internet-Aktie sackt ab - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial

United Internet-Aktie sackt ab - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial

Nach einem starken Lauf seit ihrem Zwischentief im November haben die Aktien von United Internet am Mittwoch kräftig nachgegeben.

Die United Internet-Aktien weiteten via XETRA ihre leichten Vortagesverluste aus und sackten um 5,0 Prozent auf 28,34 Euro ab. Damit waren sie Schlusslicht im MDAX.

MWB Research sieht nach der erfolgreichen Migration der 1&1-Mobilfunkkunden und dem internen Verkauf von Versatel keine neuen Kurstreiber. Der Aktienkurs sei seit Mitte November um rund 25 Prozent gestiegen und weiteres Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Bewertung nicht mehr sichtbar, schrieb Analyst Thomas Wissler und strich seine Kaufempfehlung.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

