United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Zahlen vorgelegt 12.05.2026 11:04:41

United Internet-Aktie tiefer: Ergebnisanstieg trotz moderater EBITDA-Entwicklung - Ausblick bestätigt

United Internet-Aktie tiefer: Ergebnisanstieg trotz moderater EBITDA-Entwicklung - Ausblick bestätigt

United Internet hat im ersten Quartal Umsatz, die Zahl der Kunden und den operativen Gewinn EBITDA leicht gesteigert.

Dank rückläufiger Abschreibungen und geringerer Steueraufwendungen konnte das Unternehmen beim operativen Gewinn EBIT sowie Gewinn je Aktie überproportional zulegen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Mutterkonzern der ebenfalls börsennotierten Gesellschaften IONOS (Webhoster) und 1&1 (Telekomanbieter) sowie Betreiber der Internetplattformen Web.de und GMX, der im MDAX und TecDAX notiert ist.

Im Auftaktquartal steigerte United Internet den operativen Gewinn EBITDA im fortgeführten Geschäft auf 331,9 Millionen Euro, ein Anstieg von 2,4 Prozent vom vergleichbaren Vorjahreswert von 324 Millionen. In einem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens waren 350 Millionen Euro erwartet worden.

Der Umsatz stieg um 2,5 Prozent auf 1,552 Milliarden Euro. Die Konsenserwartung lag etwas niedriger bei 1,541 Milliarden Euro.

Das EBIT legte um 16 Prozent zu auf 166,9 Millionen Euro. Vor Steuern verdiente United Internet 119,7 Millionen Euro verglichen mit 110,3 Millionen im Vorjahr.

Nach Steuern betrug der Gewinn im fortgeführten Geschäft 84 (Vorjahr 65,6) Millionen Euro.

Der Gewinn nach Steuern und Dritten stieg im fortgeführten Geschäft auf 62,3 Millionen Euro von dem Vergleichswert 43,3 Millionen. Je Aktie stieg der Gewinn im fortgeführten Geschäft um 44 Prozent auf 0,36 Euro.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin auf 6,25 Milliarden Euro steigen. Beim EBITDA will United Internet weiterhin 1,45 Milliarden Euro erreichen. Die Barinvestitionen (Cash-Capex) sollen weiterhin auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken.

Die United internet-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,23 Prozent auf 26,18 Euro.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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