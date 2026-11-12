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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Starke Bilanz 12.11.2026 09:33:00

United Internet-Aktie wenig verändert: Konzern übertrifft EBITDA-Erwartungen der Analysten

United Internet-Aktie wenig verändert: Konzern übertrifft EBITDA-Erwartungen der Analysten

United Internet legt nach neun Monaten bessere Geschäftszahlen vor und kann bei Umsatz und Ergebnis zulegen.

United Internet hat in den ersten neun Monaten mehr umgesetzt und verdient. Der MDAX-Konzern steigerte seine Kundenzahl und bestätigte zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr.

Umsatz und EBITDA legen zu

Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro. Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge erhöhte sich um 770.000 auf 30,49 Millionen. Das um Einmalkosten aus Restrukturierungsprogrammen bei den Tochtergesellschaften 1&1, Versatel und Ionos bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas höher aus als von Analysten erwartet. Die Einmalaufwendungen beliefen sich auf 61,3 Millionen Euro.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft stieg auf 1,26 Euro nach 0,75 Euro im Vorjahreszeitraum. Ohne Bereinigung lag es bei 1,04 Euro.

Jahresprognose bleibt unverändert

Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin auf 6,25 Milliarden Euro steigen, nach 6,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim EBITDA hält United Internet an seinem Ziel von 1,45 Milliarden Euro fest. Die Barinvestitionen sollen unverändert auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken.

Titel von United Internet zeigen sich auf XETRA mit 24,52 Euro nur rund 0,16 Prozent fester.

DOW JONES

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