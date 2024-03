United Internet bleibt nach starken Zahlen optimistisch

Frankfurt (Reuters) - Mit den Umsatz- und Gewinnsteigerungen des vergangenen Jahres im Rücken rechnet United Internet mit einer Fortsetzung dieses Trends.

Auch die Töchter 1&1 und Ionos legten am Donnerstag ermutigende Zahlen vor, wobei Letztere den Mutterkonzern beim Wachstum erneut hinter sich ließ. Bei 1&1 drückten die Kosten für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes auf den Gewinn. "In Summe schauen wir zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2023 und blicken optimistisch auf das Jahr 2024", sagte Konzernchef Ralph Dommermuth. "Wir sind gut unterwegs."

Gestützt auf einen anhaltenden Kundenzustrom steigerte der Internet-Anbieter United Internet die Erlöse 2023 um fünf Prozent auf 6,21 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis um 2,2 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Beim Webhoster und Cloud-Anbieter Ionos fiel das Umsatzplus dank eines robusten Geschäfts mit Neu- und Bestandkunden doppelt so hoch aus. Das Betriebsergebnis sei sogar etwa sechs Mal so stark gestiegen wie beim Mutterkonzern. Der Mobilfunker 1&1 lockte zwar ebenfalls neue Kunden an und erwirtschaftete höhere Erlöse, hier schrumpfte der operative Gewinn dagegen um 5,7 Prozent.

Auf dieser Basis bekräftigen alle drei Unternehmen ihre Wachstumsziele für 2024. Neue Investoren konnten sie dennoch nicht anlocken. Die Aktien von United Internet fielen um vier Prozent und diejenigen der beiden Töchter um bis zu 5,3 Prozent. Einen unmittelbaren Auslöser für die Verkäufe konnten Börsianer nicht nennen. Die vorgelegten Zahlen hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)