United Internet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

United Internet stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,44 Prozent auf 1,49 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at