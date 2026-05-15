United Internet stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Internet präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,82 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,72 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at