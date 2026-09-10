United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
10.09.2026 19:27:38
United-Internet-Tochter 1&1 baut bei Versatel um - 1&1-Prognose gekappt
MONTABAUR (dpa-AFX) - Die Telekommunikationstochter 1&1 des United-Internet-Konzerns senkt wegen eines Umbauprogramms bei der Geschäftskundentochter Versatel ihre Ergebnisprognose. Statt der bisher anvisierten 800 Millionen Euro dürften 2026 vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nur noch 740 Millionen Euro an Gewinn übrigbleiben, hieß es am Donnerstagabend vom Unternehmen aus Montabaur.
Bei 1&1 Versatel sollen Organisation, Prozesse und Strukturen verschlankt werden, die Mitarbeiterzahl soll von etwa 1.350 Vollzeitstellen auf rund 1.000 sinken. Das Umbauprogramm kostet den Angaben zufolge in diesem Jahr beim operativen Ergebnis rund 60 Millionen Euro. Die 1&1-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um 4 Prozent. Das Papier von United Internet gab nur leicht nach.
Ohne die laut 1&1 einmaligen Aufwendungen für den Umbau strebe das Unternehmen weiter ein bereinigtes operatives Ergebnis von 800 Millionen Euro an, hieß es. Nach vollständiger Umsetzung soll das Sparprogramm ab dem Geschäftsjahr 2028 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von rund 25 Millionen Euro liefern.
Der United-Internet-Konzern von Mitgründer Ralph Dommermuth hält mit rund 86 Prozent den Hauptteil der 1&1-Aktien. Versatel ist im Konzernverbund unter anderem für das Glasfasergeschäft von Gewerbekunden verantwortlich./men/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AG
|
19:35
|EQS-Adhoc: United Internet AG: Group subsidiaries 1&1 AG and IONOS Group SE launch transformation programs (EQS Group)
|
19:35
|EQS-Adhoc: United Internet AG: Konzerntöchter 1&1 AG und IONOS Group SE beschließen Transformationsprogramme (EQS Group)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
08.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|27,68
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.