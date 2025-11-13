United Internet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United Internet hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at