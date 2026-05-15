United Internet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United Internet präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,310 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,18 Prozent auf 1,55 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,64 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at