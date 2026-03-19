United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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19.03.2026 07:56:40

United Internet wächst profitabel und will das auch 2026 tun

DOW JONES--United Internet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr das Ergebnis überproportional zu den Einnahmen gesteigert und rechnet für 2026 mit erneut profitablem Wachstum.

Bereinigt um das im Oktober verkaufte Geschäftsfeld Energy und die zum Verkauf gestellte Einheit Sedo der Tochtergesellschaft Ionos stieg der Umsatz 2025 um 1,9 Prozent zum Vorjahr auf 6,1 Milliarden Euro, wie der Internetdienstleister aus Montabaur mitteilte. Das bereinigte EBITDA legte um 2,4 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Wegen erhöhter Netzabschreibungen sank das bereinigte EBIT unterdessen auf 585 von 599 Millionen Euro. Nach geringeren Steueraufwendungen legte der bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführtem Geschäft allerdings auf 1,23 Euro von 86 Cent im Vorjahr zu,

Die Aktionäre sollen 50 Cent Dividende pro Anteilsschein bekommen, das wären 10 Cent mehr als im Vorjahr.

Für das laufende Jahr erwartet der Mutterkonzern der ebenfalls börsennotierten Gesellschaften Ionos (Webhoster) und 1&1 (Telekomanbieter) sowie Betreiber der Internetplattformen Web.de und GMX einen Umsatz von etwa 6,25 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 1,45 Milliarden Euro.

Die Kapitalinvestitionen sollen auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken, nach 731 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 02:56 ET (06:56 GMT)

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