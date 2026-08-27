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Flugverbindung 27.08.2026 14:14:39

United kündigt neue Direktverbindung Luxemburg-New York an

United kündigt neue Direktverbindung Luxemburg-New York an

Die Lufthansa-Partnerin United Airlines will ab April 2027 eine direkte Flugverbindung zwischen Luxemburg und Newark/New York anbieten.

Die US-Fluggesellschaft kündigte tägliche Nonstop-Verbindungen vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung an. United Airlines wird die einzige US-Airline sein, die Luxemburg direkt mit den USA verbindet.

"Diese neue Langstreckenverbindung stärkt die Rolle des Flughafens Luxemburg als Flughafen erster Wahl für die Großregion weiter und ergänzt das bereits umfangreiche Angebot an Direktzielen um eine besonders attraktive Verbindung in die Vereinigten Staaten", teilte Luxemburgs Flughafen-Chef Alexander Flassak mit. Zum Einsatz kommen soll ein Airbus (Airbus SE) A321XLR, die Langstreckenversion des Mittelstreckenjets A321neo.

Der erste Nonstop-Flug ist für den 2. April 2027 von Newark nach Luxemburg geplant. Die Verbindung soll fast das ganze Jahr über angeboten werden. Der Newark Liberty International Airport (US-Bundesstaat New Jersey) ist gut 20 Kilometer von Manhattan entfernt. United hat angekündigt, ab März 2027 zehn neue internationale Ziele anzufliegen.

/rtt/DP/stw

LUXEMBURG (dpa-AFX)

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