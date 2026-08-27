Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Flugverbindung
|
27.08.2026 14:14:39
United kündigt neue Direktverbindung Luxemburg-New York an
"Diese neue Langstreckenverbindung stärkt die Rolle des Flughafens Luxemburg als Flughafen erster Wahl für die Großregion weiter und ergänzt das bereits umfangreiche Angebot an Direktzielen um eine besonders attraktive Verbindung in die Vereinigten Staaten", teilte Luxemburgs Flughafen-Chef Alexander Flassak mit. Zum Einsatz kommen soll ein Airbus (Airbus SE) A321XLR, die Langstreckenversion des Mittelstreckenjets A321neo.
Der erste Nonstop-Flug ist für den 2. April 2027 von Newark nach Luxemburg geplant. Die Verbindung soll fast das ganze Jahr über angeboten werden. Der Newark Liberty International Airport (US-Bundesstaat New Jersey) ist gut 20 Kilometer von Manhattan entfernt. United hat angekündigt, ab März 2027 zehn neue internationale Ziele anzufliegen.
/rtt/DP/stw
LUXEMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euronext-Handel CAC 40 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
26.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,75
|0,25%
|Lufthansa AG
|8,00
|-0,02%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|96,40
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.