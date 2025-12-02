United Labels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

United Labels gab am 29.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,4 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at