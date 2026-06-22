United Labels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Labels präsentierte am 19.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 EUR, nach -0,040 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 9,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Labels 7,8 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte United Labels ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,05 Prozent auf 21,54 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte United Labels 22,45 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at