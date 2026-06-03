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03.06.2026 06:31:29
United Labels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
United Labels präsentierte in der am 31.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im letzten Jahr hatte United Labels einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat United Labels 4,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,2 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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