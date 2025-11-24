|
24.11.2025 06:31:29
United Lithium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
United Lithium hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,06 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
