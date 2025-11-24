United Lithium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Lithium hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,06 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at