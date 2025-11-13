|
United Maritime: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
United Maritime hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat United Maritime mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,19 Prozent verringert.
