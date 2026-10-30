United Microelectronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

United Microelectronics hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,98 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,32 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at