United Microelectronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

United Microelectronics hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 1,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 USD beziffert. Im Vorjahr hatte United Microelectronics 0,590 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,62 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at