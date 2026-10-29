United Microelectronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

United Microelectronics hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat United Microelectronics im vergangenen Quartal 74,24 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Microelectronics 59,13 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at