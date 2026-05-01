United Microelectronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

United Microelectronics gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,68 Prozent auf 1,93 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at