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01.05.2026 06:31:29
United Microelectronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
United Microelectronics präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,29 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,620 TWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat United Microelectronics im vergangenen Quartal 61,04 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Microelectronics 57,86 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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