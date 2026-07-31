United Microelectronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Microelectronics lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,17 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at