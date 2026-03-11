United Natural Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

United Natural Foods hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,95 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at