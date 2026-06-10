United Natural Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

United Natural Foods präsentierte am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Natural Foods ein EPS von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,17 Prozent auf 7,72 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at