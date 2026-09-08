United Natural Foods Aktie
WKN: 903615 / ISIN: US9111631035
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08.09.2026 19:38:49
United Natural Foods Plans for More Inflation in 2027, Says Productivity, Not Price Hikes, Will Drive Margins
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Analysen zu United Natural Foods Inc.
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